مقتل ما لايقل عن 26 من رجال الشرطة في هجمات لطالبان بأنحاء أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان، اليوم الخميس، أن ما لا يقل عن 26 من رجال الشرطة قتلوا، في حين أصيب 45 آخرون في هجمات لتنظيم طالبان في أقليمين بالبلاد.

وقال مولاي كرامة الله، العضو بمجلس إقليم تخار، شمالي البلاد، إن ما لايقل عن ثمانية من رجال الشرطة قتلوا عقب هجوم نفذه مسلحو طالبان استهدف موقعهم نحو الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس (20.30 بتوقيت جرينتش)، مضيفًا أن نحو 14 شخصا آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع بمنطقة خاوجا خار بالإقليم.

من ناحية أخرى، قتل سبعة رجال شرطة في إقليم بغلان، شمالي البلاد، عندما هاجم مسلحون من طالبان موقعهم، مساء أمس الأربعاء، وذلك بحسب ما ذكره العضو بمجلس الإقليم، ظريف ظريف، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا).

وأضاف أن خمسة من رجال الشرطة، على الأقل، أصيبوا في الهجوم الذي وقع بضواحي بول أي خمري، عاصمة الإقليم .

وفي سياق متصل، قتل سبعة من قوات الأمن في هجمات لطالبان بإقليم بادجيس غربي البلاد. كما أسفرت الهجمات التي وقعت في منطقة اب كامري عن إصابة ما لايقل عن 20 شخصا، وذلك بحسب ما قاله عضو مجلس الإقليم ناصر نازاري لـ(د.ب.ا).

وأودى هجوم لطالبان بحياة أربعة من رجال الشرطة في إقليم جوزجان في شمال البلاد، بحسب ما قاله مسؤول بالإقليم، في ظل تصاعد هجمات المسلحين في أنحاء الأقاليم الشمالية.

وقال أبو الحي حيات، رئيس المجلس المحلي، إن الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش في منطقة "فايز آباد" أسفر عن إصابة ستة آخرين.

يشار إلى أن طالبان كثفت هجماتها ضد قوات الأمن والمنشآت الحكومية خلال الأشهر الماضية، في الوقت الذي صعدت فيه القوات الأفغانية والأمريكية عملياتها ضد القادة الميدانيين للحركة. وقالت مصادر عسكرية إنه يتم يوميا قتل متوسط 35 من قوات الأمن في هجمات واشتباكات.