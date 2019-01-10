متحدث النواب: البرلمان الحالي أفضل مجلس نيابي في تاريخ مصر

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن المجلس الحالي قد عمل خلال الفترة الماضية بضمير وطني وتجرد وأمانة، مستطردًا أنه تحمل المسؤولية في فترة صعبة للغاية من تاريخ البلاد.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «حديث المساء»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس، أن «التاريخ حينما يحكم على هذا المجلس سيثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أنه أفضل البرلمانات التي جاءت في تاريخ الحياة النيابية المصرية».

وذكر أن هناك عددًا من القوانين التي تهم المواطن المصري وتتقاطع مع مشكلاته، على رأس الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة الحالية، منها قانون التأمينات والمعاشات وقانون العمل والأحوال الشخصية والعلاقة بين المالك والمستأجر.

وأوضح أن هذه القوانين من شأنها العمل على حل مشكلات الملايين من الشعب المصري عند صدورها، معقبًا: «كما عملنا خلال الـ 3 سنوات الماضية، سنعمل كذلك حتى آخر يوم من عمر المجلس بمنتهى الأمانة لصالح المواطن المصري».