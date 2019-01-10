صحيفة: الحكومة الألمانية لا تزال تمتلك أعمالا فنية يشتبه في أنها مسروقة

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن الحكومة الألمانية تمتلك 2500 عمل فني يشتبه في أنها سرقت على أيدي النازيين.

واستندت الصحيفة -في تقريرها الذي نشرته اليوم الخميس- إلى معلومات حصلت عليها من وزارة المالية الألمانية.

وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من هذه الأعمال الفنية معروض في متاحف، ولكن بعضها موجود أيضا في هيئات اتحادية أو في مستودع الأعمال الفنية في حي فايزن زيه بالعاصمة الألمانية.

وتعهدت الحكومة الألمانية قبل نحو 20 عاما من خلال "إعلان واشنطن" بالبحث عن أصحاب الأعمال الفنية المسروقة وردها إلى الورثة، ولكنها لم تنجح حتى الآن وفقا للصحيفة سوى في رد 54 عمليا فنيا فقط.

وقالت الصحيفة إن هناك في الوقت الحالي مفاوضات بشأن إعادة 12 من الأعمال الفنية التي سرقت أثناء الحرب العالمية الثانية "ومن ناحية المبدأ فإن الأعمال الفنية التي سرقها النازيون واجبة الرد لأصحابها"، حسبما أكدت وزارة الثقافة للصحيفة، مشيرة إلى أن ذلك "ينسحب بشكل خاص على الأعمال الفنية الموجودة لدى الهيئات الاتحادية"، وأضافت أن على الوزارات الاتحادية أن تكون قدوة في هذا الجانب.

يشار إلى أن النازيين سرقوا في الفترة بين عام 1933 و1945 أعدادا لا حصر لها من الأعمال الفنية التي كانت بحوزة يهود متخصصين في جمع المقتنيات الفنية، أو حصلوا على هذه الأعمال بالابتزاز.

وتذهب بعض التقديرات إلى وجود ما يصل إلى 600 ألف من هذه الأعمال، الكثير منها لا يزال موجودا في متاحف ألمانيا أو كممتلكات شخصية، دون أن يُعرَف عنها ذلك.