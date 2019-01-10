«ماي»: أتوقع أن يتعهد رئيس الوزراء الياباني باتفاق تجاري طموح بعد البريكست

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، المحاصرة بالمشكلات إنها تتوقع أن يتعهد نظيرها الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري "طموح" بعد خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي (بريكست).

ومن الممكن أن تعزز رسالة إيجابية من جانب آبي بشأن التجارة الحرة بين البلدين، موقف "ماي" التي تحاول إقناع نواب البرلمان البريطاني لتأييد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تصويت حاسم الأسبوع المقبل.

وقد تعهدت ماي بتأمين صفقات تجارية متحررة مع اقتصادات رئيسية غير تابعة للاتحاد الأوروبي، مثل اليابان والولايات المتحدة والصين والهند، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب رئيسة الوزراء، إنها وآبي سيناقشان "الفرص الاقتصادية المتاحة للبلدين، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

وقالت الحكومة البريطانية، ومقرها داونينج ستريت: "بعد مناقشات إيجابية في قمة مجموعة العشرين ببوينس آيرس، سيكرر رئيس الوزراء آبي التزام اليابان باتفاق ثنائي طموح مع المملكة المتحدة، بناء على الاتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي".

وفي تصريحات لها قبيل محادثات، اليوم الخميس، قالت ماي إن بريطانيا واليابان "شريكان طبيعيان" يواجهان تحديات وفرص مماثلة.

وقالت إن بريطانيا ترغب في "إقامة شراكة ديناميكية جديدة" مع اليابان، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى باقي العالم بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.

ومن جانبه، قال آبي في بيان له، إن "أنظار العالم تتركز على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي"، مضيفا أن زيارته إلى لندن لبحث خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لها "أهمية كبيرة".

وأوضح داونينج ستريت أن الجانبين يعتزمان الاتفاق اليوم الخميس على تطوير علاقات الدفاع والأمن بصورة أوثق، وعلى التعاون في مجال تكنولوجيا دفاع جديدة، وتعزيز العلاقات الثقافية.