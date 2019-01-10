البيئة تنقذ حيوانا نادرا من الانقراض وتعيده لمحمية وادي الريان بالفيوم

نجح فريق من محمية وادي الريان بقطاع حماية الطبيعة في إعادة إطلاق ذئب مصري من فصيلة "ابن أوي" المهدد بالانقراض، إلى بيئته الطبيعية بصحراء محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية و السلاحف.

يأتي ذلك استمرارا لجهود وزارة البيئة في منع الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تمت معاينة الذئب وإجراء كافة القياسات المطلوبة عليه، والتأكد من سلامته وقدرته على مواصلة الحياة في بيئته الطبيعية قبل عمليه الإطلاق، وذلك في إطار جهود الوزارة في تنفيذ قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشادت فؤاد بدور فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف في التصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو الصيد بالمخالفة للقانون و هو ما يعكس الوعي بأهمية تلك الثروات الطبيعية، وبنجاح برامج الوزارة في نشر الوعى بأهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة و فعالة من أجل حماية البيئة.

وكان بلاغ من فريق الإسكندرية لإنقاذ الحيوانات البرية والسلاحف قد ورد إلى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة يفيد بالعثور على ذئب من النوع المصري "ابن أوي"، لدى أحد المحال التجارية بمحافظة الإسكندرية، وتم إنقاذه وتحريره قبل بيعه، وفور ورود البلاغ تم تشكيل لجنة من محمية وادي الريان والتواصل مع الفريق وتم إعادة إطلاق الذئب.