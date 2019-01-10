رئيس البرازيل ينتقد اتفاق الأمم المتحدة للهجرة

أفادت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء أن البرازيل بصدد الانسحاب من اتفاق الأمم المتحدة للهجرة المثير للجدل، في الوقت الذي أصر فيه الرئيس جاير بولسونارو على ضرورة تحديد سياسات الهجرة على المستوى الوطني.

وقال بولسونارو على تويتر "لا لاتفاق الهجرة".

وقال الكابتن السابق بالجيش والذي ينتمي إلى تيار اليمين المتطرف وتولي المنصب في أول كانون ثان/يناير الجاري إن "الدفاع عن سيادتنا الوطنية، كان أحد شعارات حملتنا الانتخابية، وسيكون أولوية لحكومتنا".

وتابع على تويتر "البرازيليون والمهاجرون الذين يعيشون هنا، سيكونون أكثر أمانا بقواعد نحددها بأنفسنا، بدون ضغط خارجي".

واستطرد قائلا "لن نرفض مطلقا مساعدة المحتاجين، ولكن الهجرة لا يمكن أن تكون عشوائية"، وتساءل "إذا كنا نتحكم في من يدخل إلى منازلنا، لماذا لانقوم بذلك مع بلادنا البرازيل".

وذكرت وكالة "اجينسيا برازيل" الإخبارية الجديدة إن بولسوناور أكد أن البرازيل ستنسحب من الاتفاق.

ويحدد اتفاق الأمم المتحدة للهجرة 23 هدفا لضمان هجرة "آمنة ومنظمة ومنتظمة"، بما في ذلك حماية المهاجرين من الاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان.

وصدقت 150 دولة على الاتفاق في ديسمبر، ومن بينهم البرازيل التي صدقت على الاتفاق في ظل حكم الرئيس السابق ميشيل تامر الذي ينتمي إلى تيار يسار الوسط.