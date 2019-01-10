السجن 18 عاما لفلسطيني قتل طالبة بريطانية في القدس

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صدر حكم بالسجن 18 عاما بحق فلسطيني لطعنه طالبة بريطانية حتى الموت في 2017.

وكان جميل تميمي /57 عاما/ طعن الطالبة هنا بلادون /20 عاما/ فلقيت حتفها في ترام بالقرب من البلدة القديمة في القدس في جمعة الآلام.

وأصدرت محكمة القدس اليوم الخميس حكما مخففا على تميمي بناء على حجة أنه مريض عقلي، وعادة ما تكون عقوبة القتل السجن مدى الحياة.

وبحسب الإدانة التي رفعها مكتب الادعاء في القدس، فإن تميمي أحضر سكينا صباح يوم الهجوم وخبأة في حقيبة.

وهاتف أبناءه الذين رفضوا طلبه بزيارتهم واقترحوا إعادته إلى المصحة العقلية التي خرج منها في السابق، بحسب الإدانة.

وأشارت الإدانة أيضا إلى أن هذه المحادثات أغضبته، وقرر طعن شخص حتى الموت بسكينه.

وهاجم تميمي، بلادون في ترام من الخلف، وطعنها سبع طعنات.