الصين: المحادثات التجارية مع واشنطن وضعت أساسا لمعالجة مخاوف الجانبين

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أن المحادثات التجارية والاقتصادية التي أجرتها بكين وواشنطن عززت الفهم المتبادل، ووضعت أساسا لمعالجة مخاوف الجانبين.

وذكرت وزارة التجارة الصينية، في بيان اليوم، أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية أجرتا محادثات على مستوى نواب الوزراء حول القضايا الاقتصادية والتجارية في بكين، من يوم الاثنين وحتى أمس الأربعاء، وأن الجانبين نفذا بفعالية التوافق المهم الذي توصل إليه قادة البلدين، وأقاما تبادلات مكثفة ومعمقة ومفصلة حول التجارة والقضايا الهيكلية محل الاهتمام المشترك.

وأضافت الوزارة أن المحادثات عززت الفهم المتبادل، ووضعت أساسا لمعالجة مخاوف الجانبين، مشيرة إلى أن الجانبين اتفقا على إبقاء اتصال وثيق بشكل مستمر.