انطلاق الفوج الـ11 من طلاب جامعة القاهرة لزيارة المتحف المصري الكبير

انطلق الفوج الـ11 من طلاب جامعة القاهرة لزيارة المتحف المصري الكبير بالقرب من أهرام الجيزة؛ بهدف تعريف شباب الجامعات بالمشروعات التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها بالدولة، وذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، إلى أن المبادرة القومية تأتي في إطار توعية شباب الجامعات بما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة من أجل النهوض بالمجتمع، وتنمية قيم الانتماء والوطنية، وتعزيز رغبتهم في المشاركة المجتمعية.

واستمع الطلاب -خلال جولتهم- إلى شرح تفصيلي حول المتحف الذي تم بناؤه ليكون أكبر متحف في العالم للآثار، ويستوعب 5 ملايين زائر سنويًا، بالإضافة لمباني الخدمات التجارية والترفيهية، ومركز الترميم، والحديقة المتحفية التي سيزرع بها الأشجار التي كانت معروفة عند المصري القديم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه في هذا الصرح العملاق من تصميمات ورسومات فنية وهندسية رائعة، مشيدين بهذا المشروع الكبير باعتباره تحفة معمارية سوف يكون لها مردودا إيجابيا في دعم السياحة المصرية.