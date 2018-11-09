الشرطة الأسترالية: القبض على رجل أرسل طرودا مشبوهة لسفارات وقنصليات

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل/48 عاما/ بدعوى أنه أرسل 38 طردا مشبوها إلى قنصليات وسفارات في ملبورن وكانبرا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الشرطة الاتحادية الأسترالية ووكالات الطوارئ فتحت تحقيقا بشأن "الطرود المشبوهة".

وأفادت السلطات بأن طرودا أرسلت إلى البعثات الدبلوماسية الهندية والباكستانية والفرنسية والكورية والسويسرية في ملبورن، ولكن لم تكشف عن السفارات أو القنصليات التي أرسلت إليها طرود في العاصمة كانبرا.

وكانت تقارير إعلامية محلية أفادت بأن القنصلية الفخرية الألمانية في ملبورن أرسل إليها طرد، ولكن مصادر في أستراليا صرحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن القنصلية لم تتلق طرودا مشبوهة ولم يتم إخلاؤها.

وقالت هيئة الإطفاء في ملبورن إنها استجابت لعدد من النداءات التي تتعلق بمواد خطرة في أنحاء المدينة.

وأضافت أن الأمور "تحت السيطرة".