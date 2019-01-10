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أفرجت جمارك الاسكندرية خلال شهر ديسمبر الماضي بالإفراج عن 8898 سيارة ركوب «ملاكي» مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت 1.7 مليار جنيه، وفقا لبيان وزارة المالية.

وفى تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من مصلحة الجمارك، أوضح التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات بلغت 392 مليونا و276 ألف جنيه كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 337 مليونا و260 ألف جنيه وبلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليون و 259 ألف جنيه.

فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير نحو 336 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 1088 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 985 مليون و 661 ألف جنيه.

وقد بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 29 مليون و 444 ألف جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة عنها 142 مليون و 359 ألف جنيه كما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عنها بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 79 مليون و 178 ألف جنيه.

وأشار التقرير الى أن جمارك الإسكندرية أفرجت عن 932 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 700 مليون و 938 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عنها 22.5 مليون جنيه وبلغت ضريبة القيمة المضافة لهذه الرسائل نحو 62 مليون جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب إتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 19 مليون و 484 ألف جنيه.

وفي السياق ذاته أضاف التقرير أنه خلال شهر ديسمبر الماضى أيضًا تم تحصيل مبلغ 146 مليون و 749 ألف جنيه رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع غيار السيارات.