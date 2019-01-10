رئيس الوزراء اليوناني لدى استقباله لميركل: اليوم تأتين إلى يونان مختلفة تماما



استقبل رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، اليوم الخميس، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورحب بها بحرارة في مستهل زيارتها لليونان التي تستمر يومين.

وقال تسيبراس، لدى الترحيب بميركل: "اليوم تأتين إلى يونان مختلفة تماما. النمو يتحقق... اليونان تعد جزءا من الحلول وليست المشكلة"، مؤكدا أنه تم تجاوز الاضطرابات السابقة بين أثينا وبرلين.

ومن جانبها، أشادت ميركل بمساعي الشعب اليوناني خلال الأعوام الأخيرة، وقالت إن اليونان يستطيع حاليا "القيام بدور مهم في جنوب شرقي أوروبا".

يشار إلى أنه تم بث استقبال تسيبراس لميركل على التليفزيون اليوناني. وتهدف ألمانيا واليونان حاليا لبناء علاقات مفعمة بالثقة مجددا بعد الاضطرابات الشديدة خلال أزمة الديون.

كانت ميركل قامت بآخر زيارة لها لليونان في عام 2014، قبل فوز السياسي اليساري تسيبراس في الانتخابات.

وتعتزم المستشارة الألمانية لقاء الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس في أثينا غدا الجمعة.

ويتضمن جدول الزيارة حضور مأدبة غداء مع ممثلين عن مجتمع الأعمال، ولقاء مع زعيم المعارضة كيرياكوس ميتسوتاكي.