إنشاء كوبري إيتاي البارود الجديد لربط شرق المدينة بغربها

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة وزير التنمية المحلية على إنشاء كوبري مدينة إيتاي البارود الجديد؛ لربط الجانبين الشرقي والغربي للمدينة، وحل مشكلة تكدس المارة من المواطنين والمشاة أعلى كوبري السكة الحديد، خاصة بعد غلق مزلقان المحطة وتزايد شكاوي المواطنين وكثرة مطالبتهم لإنشاء الكوبري.

ووجه المحافظ بالبدء فوراً في إنهاء إجراءات إنشاء الكوبري وتذليل كافة المعوقات التي تعترض التنفيذ

يذكر أن محافظ البحيرة كان قد استهل جولاته بمدن ومراكز المحافظة منذ توليه المنصب بعمل جولة ميدانية داخل مركز ومدينة ايتاي البارود رصد خلالها معاناة المواطنين والمشاة ومدي ما يمثله الانتقال من الجانب الشرقي إلى الغربي والعكس من صعوبة ومشقة.

كما استمع المحافظ لشكاوى العديد من المواطنين في هذا الشأن، واستجابة لتلك المطالب والاحتياجات، تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية أمس، والحصول على موافقته لإنشاء الكوبري وإنهاء معاناة المواطنين داخل المدينة، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين المترددين على مركز ومدينة إيتاي البارود من المراكز المجاورة.