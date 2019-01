View this post on Instagram

النهاردة اول يوم عرض لمسرحية 3 ايام في الساحل لمحمد هنيدي بموفنبيك 6 اكتوبر شكرا لكل فريق العمل.. الشاعر حاتم حسين واخويا الشاعر تامر حسين والموزع عادل حقي والموزع اسامة عبد الهادي والعازفين شريف فهمي.. محمد شاكر.. وال النجار.. وفريق كورال اسامة الخولي.. والمنتج والمخرج مجدي الهواري