

نشر الملحن هيثم نبيل، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقطع فيديو من كواليس مسرحية "3 أيام في الساحل"، وظهر في الفيديو برفقه الفنان محمد هنيدي والموزع عادل حقي وهم يغنون أغنية بعنوان "يلا بينا".

وعلق نبيل، على الفيديو قائلاً: "النهاردة أول يوم عرض لمسرحية 3 أيام في الساحل؛ لمحمد هنيدي، شكرًا لكل فريق العمل".

ويفتتح مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة العرض الأول لمسرحية "3 أيام في الساحل"، على مسرح "كاير شو" بمدينة 6 أكتوبر.

مسرحية "3 أيام في الساحل" يشارك فى بطولتها بجانب هنيدي، كل من بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وندا موسى، ومها أبوعوف، ومحمد محمود، ومحسن منصور، وسامية الطرابلسي، من تأليف حاتم حسين، وإخراج مجدي الهواري.