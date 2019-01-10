مكافحة المخدرات تضبط تشكيلا عصابيا تخصص في تصنيع الحشيش بالإسكندرية



تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، من إجهاض محاولة تشكيل عصابي لتصنيع مخدر "الحشيش"، وضبط بحوزتهم 110 طرب للمخدر ومواد خام وأدوات التصنيع.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيادة اللواء مجدي السمري، تلقت معلومات حول نشاط المتهمين اللذين استغلوا علاقاتهما ببعض مصنعي ومنتجي مخدر بدولة أجنية، ورصدت المتابعة عدة سفريات لزعيم التشكيل لهذه الدولة، مستغلاً جنسية زوجته وقيامهما بإعداد مكبس لإنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي.

وضم التشكيل العصابي كل من ("حسن . ع . م " - مواليد 1983- مالك شركة لصناعة الصابون والزيوت)، كائنة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ومقيم بذات العنوان، و(" محمد . م . ح " - مواليد 1980- عامل بالمصنع) ومقيم بدائرة قسم شرطة اللبان.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، واللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بالمصنع وبتفتيشه عثر بداخله على: "مكبس يدوى بمشتملاته كاملة، يستخدم فى كبس وتهيئة وإعداد وتصنيع مخدر الحشيش،و 110 طربة حشيش وزنت 27,500 كيلو، مواد لإستخدامها فى تصنيع المواد المخدرة عبارة عن "زيوت، حنة، لبان مر و فرن كبير الحجم، وخلاط كهربائي، ميزان حساس، أكياس بلاستيكية شفافة؛ لتغليف طرب الحشيش المصنعة، بالإضافة إلى العثور على سلاح أبيض وهاتفين محمول ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهمان، اعترفا بنشاطهما الإجرامي في تصنيع وترويج مخدر الحشيش وحيازتهما للمضبوطات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.