«الغرابلي»: تنظيم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع القمامة وإنارة الشوارع بمحافظة مطروح

قال مجدي الغرابلي محافظ مطروح، إن جميع مراكز ومدن المحافظة، في حالة استنفار للجهود، وذلك إستعدادًا لموسم الصيف القادم، برفع كفاءة الطرق والبنية التحتية، وتنظيم مستمر لحملات الإزالة والنظافة، وإنارة الشوارع وتجميل الميادين، فضلاً عن المراقبة المستمرة للأسواق.

وأكد المحافظ في بيان إعلامي، أن أحمد الإسكندراني، رئيس مدينة مطروح، دفع بمعدات وسيارات المجلس؛ لتمهيد وتسوية الطرق بمنطقة الكيلو 4 مع التواصل مع المواطنين لمعرفة الطرق التى تحتاج إلى تسوية والعمل بها فورًا؛ لحين الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بالمنطقة.

وأوضح أن يتم مراجعة أعمدة الإنارة التي تحتاج إلى صيانة وتركيب كشافات للمناطق الاكثر احتياجاً، من خلال إدارة الانارة بالمجلس، مع تكثيف جهود النظافة بعدة مناطق منها الطبية، وشارع مجمع مدارس السواني بعلم الروم، وشارع مدرسة وادي ماجد حتى شارع العوام.

وأشار رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إلى أنه يتم متابعة المناطق والشوارع التي بها أعمال صيانة، للتأكد من إصلاحها بعد الإنتهاء من أعمال الغاز والصرف الصحي.

وقال إنه بالاتفاق بين محافظة مطروح وقيادة المنطقة الغربية العسكرية؛ لتنفيذ عدد من المشروعات داخل المحافظة، فستقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم عدد من الشوارع ورصفها، ومنها شوارع الإسكندرية من الكيلو 3 حتى 8 ، وشارع الجزائر وجمال عبد الناصر، وزنباع بعلم الروم والميناء القديم، وشارع خيرالله فضل بعزبة الأفراد، وشارع العوام والجلاء والشارع الجديد ومن أمام فندق القوات المسلحة حتى شاطئ عجيبة.

ومن جانبه، أوضح المهندس مسعد الشحات، رئيس مجلس مدينة الحمام، أنه تم شن حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بالتعاون مع شرطة المرافق بمديرية أمن مطروح، وذلك ضمن العديد من الحملات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، والتي تستهدف إزالة التعديات والإشغالات بنطاق المدينة؛ لإضفاء الشكل الجمالي المطلوب بها.

وأسفرت الحملة عن تحرير 43 محضرًا إشغال طريق و 4 محاضر للباعة المتجولين و 15 محضر إدارة محل بدون ترخيص.

ومن ناحيته، شن حسين كامل، رئيس مركز ومدينة الضبعة،حملة علي الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وبمرافقة قوات الأمن بالضبعة؛ لإزالة عدد من الإشغالات والتعديات وتم تحرير المحاضر اللازمة.