«التضامن» توضح الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

قال الدكتور محمد العقبى، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك فرق بين معاش تكافل ومعاش الكرامة في برنامج الدعم النقدي المشروط المقدم من الوزارة.

وأوضح في لقائه ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن معاش كرامة يصرف لكبر السن فوق 65 عامًا، وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل، بينما معاش تكافل مساعدة شهرية مشروطة تحصل عليها الأسرة استحقاق أسري وليس فردي، على سبيل المثال، متابعًا: «ممكن يكون عندي أسرة فيها رجل مسن يأخذ معاش كرامة، والأسرة ليس لها دخل ثابت بتاخد معاش تكافل بشكل منفصل».

وأضاف أن الدولة أنفقت أكثر من 27 مليار جنيه منذ تطبيق البرنامج، معقبًا: «السؤال الأهم لو مفيش تكافل وكرامة الناس دي هتعيش أزاي، في 2018 تم صرف 13 مليار جنيه و700 مليون، محافظة زي المنيا كانت بتحصل على 150 مليون جنيه شهريًا».

وتابع أن عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة يقترب من 2 مليون ونصف أسرة، ويضم 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى الدعم النقدي غير المشروط الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي.