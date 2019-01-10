رئيس اتحاد الكتاب يعلن إعادة صدور مطبوعة «ض»

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبدالهادي، احتفالية لتوزيع الجوائز على الفائزين بجوائز الاتحاد لعام 2018، بعد أن اعتمدها مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، بمقر الاتحاد بالزمالك.

وأعلن الدكتور علاء عبد الهادي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إعادة إصدار مطبوعة "ض" بعد توقف دام 6 سنوات، وإنشاء موقع إلكتروني للاتحاد سيتم إطلاقه خلال أيّام.

وقال إن الاتحاد قام بدوره في دعم الدولة ثقافيا وأدبياً في حربها ضد الإهاب وكان أول مؤتمر لاتحادات الكتاب العرب لمواجهة الفكر المتطرف على أرض مصر وبمبادرة من كتابها وأدبائها.

وأضاف أن الإنجازات غير المسبوقة التي قام بها الاتحاد في دورته الحالية لم تأت إلا من خلال وضع آليات جديدة تتجاوز العقبات، بتحويل اللجان الإدارية في الأفرع إلى نقابات فرعية حقيقية، وفق لائحة جديدة، مع زيادة مخصصاتها المالية، واستقلاليتها النسبية، وفتح أفرع جديدة، لتقوم الفروع بمهماتها المنوطة بها في سياق التنوير الثقافي، وتحسين أوضاع الأعضاء على كافة المناحي المنوطة بالاتحاد.

وأشار إلى أن احتفالية اليوم تأتي احتفاء بمناسبتين الأولى أداء القسم النقابي للأعضاء الجدد، متمنيا أن يكونوا دعما للاتحاد في مسيرته الفكرية والأدبية، والثانية هو تسليم جوائز الاتحاد للفائزين.

وتقدم عبد الهادي في كلمته بالشكر للجمعية على تجديد الثقة لدورة المكتب في دورته الحالية، وعلى ما قدموه من إنجاز، لافتا إلى أن الاتحاد أنشأ وحدة تصوير تلفزيوني أنتجت ٤٠ فيلما لـ ٤٠ مبدعا، تتضمن ١٠٠ ساعة بث الأمر الذي كان هدفه تشكيل ذاكرة مصورة لأدباء وكتاب مصر.

ولفت إلى دور الاتحاد إقليميا من تمثيل الوطن في رئاسة لجنة تعديل الأساس في اتحاد الكتاب العرب كذلك الورش التي تقدها الاتحاد في العديد من العواصم العربية، فضلا عن توقيع ١٦ اتفاقية تعاون ثقافي مع دول عربية والصين وأذربيجان ورومانيا وألمانيا.

وتضمن الاحتفال كلمات أعضاء مكتب النقابة، ثم تسليم الجوائز والتي جاءت كالآتي:

جائزة التميز: 6 جوائز قيمة كل منها 10 آلاف جنيه على النحو الآتي.. "جائزة التميز في الشعر" فاز بها كل من الشاعرين ماجد يوسف وفريد أبو سعدة، و"جائزة التميز في القصة والرواية" فاز بها كل من الروائيين فؤاد حجازي وحسن الجوخ، و"جائزة التميز في النقد" فاز بها كل من الناقدين الدكتور صابر عبدالدايم والدكتور أحمد حلمي حلوة.

جوائز الاتحاد: قيمة كل منها 10 آلاف جنيه وجاءت كالآتي.. "جائزة شعر الفصحى" فاز بها الشاعر الدكتور بشير رفعت سعيد، و"جائزة النقد الأدبي" فازت بها الدكتورة هدى عطية عبدالغفار، و"جائزة الترجمة" فاز بها حسام فتحي نايل، وجائزة "شعر العامية" فاز بها الشاعر مصباح المهدي، و"جائزة الرواية" فاز بها الروائي محمود أحمد عرفات، و"جائزة أدب الأطفال" فاز بها خالد محمد فتحي أبو بكر.

الجوائز الخاصة: "جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد" وقيمتها 5 آلاف جنيه فاز بها أشرف عكاشة، جائزة الدكتور حسن البنداري وقيمتها 5 آلاف جنيه، فازت بها نور الهدى عبدالمنعم، وجائزة المرحوم يوسف أبو رية وقيمتها 5 آلاف جنيه، فازت بها انتصار عبدالمنعم.

وتم حجب جائزة الراحل الدكتور عبدالغفار مكاوي، حيث لم يتقدم إليها سوى شخص واحد، ولم يحصل على النسبة المقررة للفوز بالجائزة في حالة العمل المفرد، وهي نسبة الـ85% وكذلك جرى حجب جائزة محمد سلماوي للسبب نفسه.