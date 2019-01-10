كشفت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن الملصق الدعائي لمعرض القاهرة للكتاب، في دورته الـ50، والذي يقام في الفترة من 22 يناير الجاري حتى 5 فبراير القادم.

وحمل الملصق شعار المعرض، وفي الخلفية صورتان لشخصيتي المعرض، الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، الذي تولي وزارة الثقافة بين عامي 1958 و1962، ثم ترأس المجلس الأعلى للفنون والآداب، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بين عامي 1962، و1966، ثم عاد لمقعد وزارة الثقافة بين عامي 1966 و1970.

والصورة الثانية، للدكتورة سهير القلماوي، أول مدير لمعرض الكتاب، وهي أدبية وسياسية بارزة مصرية، شكلت الكتابة والثقافة العربية من خلال كتابتها والحركة النسوية والمناصرة، وكانت من السيدات الأوليات اللواتي أرتدن جامعة القاهرة وفي عام 1941، وأصبحت أول امرأة مصرية تحصل على الماجستير والدكتوراه في الآداب؛ لأعمالها في الأدب العربي، بعد التخرج، وعينتها الجامعة كأول مُحاضِرة تشغل هذا المنصب، كما كانت من أوائل السيدات، اللائي شغلن منصب الرؤساء من ضمن ذلك رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة القاهرة ورئيسة الاتحاد النسوي المصري ورئيسة رابطة خريجات جامعة المرأة العربية.

وتحل جامعة الدول العربية، كضيف شرف في الدورة الـ50، والتي تقام لأول مرة بمدينة التجمع الخامس شرقي القاهرة.