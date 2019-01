صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيأمر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، بوقف الأموال المرسلة لولاية كاليفورنيا، لمحاربة الحرائق هناك، معللاً أن المال يضيع دون فائدة.

وقال «ترامب»، عبر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي تويتر، الأربعاء "يتم إرسال مليارات الدولارات إلى ولاية كاليفورنيا لحرائق الغابات، ولكن لن يستمر ذلك إذا لم تتمكن إدارة الغابات من العمل الجماعي، وهو أمر غير متوقع، لذا أمرت بعدم إرسال المزيد من المال لإنه وضع مشين بالنسبة لخسارة الأرواح والمال!"

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money!