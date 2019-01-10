صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه سيأمر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، بوقف الأموال المرسلة لولاية كاليفورنيا، لمحاربة الحرائق هناك، معللاً أن المال يضيع دون فائدة.

وقال «ترامب»، عبر تغريدة كتبها على حسابه الشخصي تويتر، الأربعاء "يتم إرسال مليارات الدولارات إلى ولاية كاليفورنيا لحرائق الغابات، ولكن لن يستمر ذلك إذا لم تتمكن إدارة الغابات من العمل الجماعي، وهو أمر غير متوقع، لذا أمرت بعدم إرسال المزيد من المال لإنه وضع مشين بالنسبة لخسارة الأرواح والمال!"

Billions of dollars are sent to the State of California for Forest fires that, with proper Forest Management, would never happen. Unless they get their act together, which is unlikely, I have ordered FEMA to send no more money. It is a disgraceful situation in lives & money! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2019

وبحسب صحيفة أمريكا توداي، فإنه من المعروف عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعلانه فجأة عن قرارات سياسية مفاجئة، قبل تغييرها أو تعديلها في المستقبل، مثل قراره بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

من جانبها ردت نانسي بيولسي، زعيمة المعارضين في مجلس النواب الأمريكي، ورئيسة المجلس، على ترامب، في تغريدة على حسابها الرسمي قائلة "إن التهديد الذي أطلقه ترامب يهين ذكرى عشرات الأمريكيين الذين لقوا حتفهم في حرائق الغابات العام الماضي والآلاف الآخرين الذين فقدوا منازلهم وأناشد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، وهو من كاليفورنيا أن يتحد معي لإدانة ترامب وأن نطمئن الملايين في كاليفورنيا بأن حكومتنا ستكون موجودة لهم في وقت الحاجة".

.@realDonaldTrump’s threat insults the memory of scores of Americans who perished in wildfires last year & thousands more who lost their homes. @GOPLeader must join me to condemn & call on POTUS to reassure millions in CA that our govt will be there for them in their time of need https://t.co/YZJQug9zh0 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 9, 2019

وتقول الصحيفة، إنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد أمر وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية بقطع الأموال عن حرائق كاليفورنيا بالفعل، أو أنه يلوح بذلك كما اعتاد أن يفعل في الماضي.

ومن جهة أخرى، فقد تساءل النقاد على تويتر، عن ما إذا كان يحق لترامب قانونيا منع إرسال أموال الوكالة التي تم تخصيصها بالفعل أم لا.

واتهم مسؤولون في الدولة ترامب، بممارسة السياسة تجاه قضية حرائق كاليفورنيا، وقالوا إنه لا يفهم القضايا التي تنطوي عليها مكافحة الحرائق.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قد انتقد ترامب بسبب سياساته في مكافحة الحرائق وغرد على حسابه قائلا: "ترامب يحكم بالخوف والانقسام".