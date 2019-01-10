الشباب والرياضة بجنوب سيناء تطرح مسابقة «الجائزة لمين» بمراكز الشباب

قال محمد فتحي توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه جاري التنظيم لإطلاق فعاليات الدوري الثقافي لمراكز الشباب على مستوى المحافظة، والتي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، تحت شعار "الجائزة لمين"، حتي مارس المقبل.

وأضاف "فتحي"، أن مجالات التسابق تتضمن (الأدب، التاريخ، الفنون والرياضة، الجغرافيا والعلوم)، وجرى توزيع المشاركون في المسابقة على مرحلتين عمريتين إحداهما من 12 إلى 17 عاما والأخرى من 18 إلى 35 عاما.

وأوضح أن جميع مركز الشباب بالمحافظة تشارك بفريق واحد في كل مرحلة عمرية، مشيرًا إلى أن الفريق يضم 5 متسابقين للمشاركة في التصفيات على مستوى المحافظة، كما سيجرى تصعيد فريق واحد لكل مرحلة للتصفيات على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الاستمارات الخاصة بالاشتراك في المسابقة متوافرة بجميع مراكز الشباب بالمحافظة.

الجدير بالذكر، أن الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، قد حددت عدد من الجوائز المالية للمرحلة السنيه من 12 إلى 17 عاما، قيمتها 5 آلاف جنيه للمركز الأول، و4500 جنيه جنيهًا للمركز الثاني، وسيجرى منح المركز الثالث شهادات تقدير ودرع وزارة الشباب والرياضة.

والجوائز المالية الخاصة بالمرحلة السنيه، من 18 إلى 35 عاما، 10 آلاف جنيه للمركز الأول والثاني، و8 آلاف جنيه، والمركز الثالث 6 آلاف جنيه على مستوى الجمهورية.