

شهد شارع سعد بن أبي وقاص بمدينة السلام بمحافظة السويس، صباح اليوم الخميس، عدة سرقات لإطارات السيارات على يد مجهولين.

حرر الضحايا محاضر بقسم شرطة فيصل من بينها المحضر رقم 113 لسنة 2019، اتهموا مجهولين بسرقة إطارات السيارات خلال توقفها أمام منازلهم.

وقال أحمد كامل، أحد سكان مدينة السلام، إنهم فوجئوا بسرقة إطارات أكثر من سيارة، موضحًا أن اللصوص وضعوا حجارة أسفل السيارات بدلًا من الاطارات المستولى عليها.

وطالب المجني عليه، بضرورة التكثيف الأمني في مدن السلام واحد بالمحافظة، نظرًا لتكرار حوادث السرقة بها.

وأضاف أحمد هاشم، موظف من سكان المدينة ، أن المدينة تحولت من مكان هادئ للإقامة إلى مدينة للخوف والفزع حسبما وصف، مشيرًا إلى أن بسبب عدم تطوير الشوارع وغياب أعمدة الإنارة؛ تحولت إلى مدينة خوف، وتصاعدت جرائم السرقة بالإكراه والاعتداء والقتل داخلها والذي يستغل اللصوص حالة الإهمال في تنفيذ جرائم.