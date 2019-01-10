مقتل 3 من مسلحي«داعش-خراسان» إثر غارات جوية لقوات التحالف في شرق أفغانستان

تكبدت عناصر تنظيم الدولة الاسلامية في خراسان (داعش-خراسان) خسائر بين صفوفها، بعد قيام قوات التحالف في إقليم نانجارهار بأفغانستان، بشن غارات جوية هناك.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الإخبارية عن الجيش الأفغاني في شرق البلاد، إن قوات التحالف نفذت غارات جوية باستخدام طائرات بدون طيار، في منطقة جانجل في خوجياني، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من مسلحي "داعش-خراسان".

وأضاف الجيش في بيان له أن الغارات الجوية أسفرت أيضا عن إصابة مسلح آخر تابع للتنظيم نفسه، بجروح خطيرة.

يشار إلى أن مسلحي "داعش-خراسان" يتواجدون في بعض المناطق النائية بإقليم نانجارهار شرقي البلاد، وغالبا ما يحاولون شن هجمات ضد الحكومة والمؤسسات الأمنية.