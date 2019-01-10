الأمم المتحدة تنتقد بطء الاتحاد الأوروبي في التعامل مع قارب مهاجرين عالق

انتقدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاتحاد الأوروبي لأنه استغرق أكثر من 18 يوماً، لإيجاد حل لاستقبال مجموعة من المهاجرين الذين رسوا أخيرا في مالطا، ومن المقرر أن تستضيفهم ثمانية دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المفوضية، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، في بيان "هذا أمر غير مقبول"، إلا أنها رحبت بالحل الذي تم التوصل إليه.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "إن الضرورة الملحة لإنقاذ الأرواح تأتي فوق الاعتبارات السياسية ولا يمكن أن تكون مسؤولية يتم التفاوض عليها في كل حالة على حدة".

وانتقدت الأمم المتحدة البطء الشديد في الجهود الرامية إلى تبني إجراء يمكن التنبؤ به على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.