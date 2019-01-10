رسالة من الرئيس الإيراني إلى نظيره الموريتاني

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نقل وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الذي يزور موريتانيا، مساء أمس الأربعاء، رسالة شفهية من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وقال حاتمي إن الرسالة "تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها".

وأوضح أن موريتانيا ومن خلالها القارة الأفريقية تحظى باهتمام خاص في السياسة الخارجية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الدفاع المشترك.

وقال "جئت أحمل تحيات خاصة وحارة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية الدكتور روحاني إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد عبد العزيز".

وأضاف "أنه بخصوص المشاكل التي يعانيها العالم الإسلامي، هناك مواقف متقاربة بين البلدين وآفاق كثيرة للتعاون الثنائي بينهما".

وقال "إنه نظرا لأهمية الموقع الجغرافي لموريتانيا بالنسبة لكافة المجالات سيقوم ببحث أفاق التعاون الثنائي المشترك،خلال لقائه وزير الدفاع الموريتاني وسبل تطوير تلك العلاقات إلى ما هو أفضل".

وهذه أول زيارة لوزير دفاع إيراني إلى موريتانيا منذ إقامة العلاقات بين البلدين، وتنتمي موريتانيا للمحور السعودي الإماراتي المعادي لإيران لكنها تحافظ على علاقات دبلوماسية كاملة مع طهران.