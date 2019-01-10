وفد مصري يزور المملكة العربية السعودية لحضور فعاليات «شتاء طنطورة»



وفد مصرى

يتوجه وفد مصري إلى المملكة العربية السعودية، غدًا الجمعة، لحضور جزء من الفعاليات الثقافية بمهرجان "شتاء طنطورة" الذي تستضيفه محافظة العلا؛ وذلك تلبية لدعوة من وزارة الثقافة والهيئة العامة للترفيه السعودية.

يضم الوفد عددًا من الشخصيات الإعلامية، وعلماء الآثار والمثقفين والفنانين، ومن المقرر أن يزور الوفد، عددًا من المواقع الأثرية والمنتجعات الخلابة بمحافظة العلا، ويختتم زيارته بحضور الحفل الموسيقي المرتقب للموسيقار عمر خيرت، المقرر إقامته على مسرح "مرايا" ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة.

تأتي تلك الزيارة في إطار التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز التواصل الثقافي والفني والتراثي بينهما.

يعد مهرجان شتاء طنطورة، الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا، وتحتضن بين ثناياها عشرات المواقع الأثرية المعترف بها عالميًا، وتعد المحافظة وجهة سياحية من الطراز الأول لعشاق المناظر الطبيعية؛ لما تتمتع به من بيئة خلابة، وإرث تاريخي عريق.

انطلق المهرجان، في ديسمبر الماضي، ويضم جدوله العديد من الفعاليات الفنية والتراثية والأدبية والموسيقية، وتستمر فعالياته حتى 9 فبراير القادم، ليواصل تقديم برنامج مميز وحافل بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع، وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، كما أنه يتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافة إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية.