الاتحاد الإفريقي يدعو لحل الخلافات حول نتائج الانتخابات في الكونغو سلميا



دعا الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، إلى حل الخلافات حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الكونغو الديمقراطية بشكل ودي وسلمي.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد موسى فكي، في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه من المهم حل أي خلاف حول النتائج المعلنة بشكل سلمي، وذلك من خلال الحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

وخرج أنصار المعارض فيليكس تشيسيكيدي إلى شوارع كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 30 ديسمبر الماضي، فيما اعترض المرشح عن ائتلاف المعارضة "لاموكا" مارتن فايولو على نتائج الانتخابات ووصفها بأنها مزورة.

وأعلنت مفوضية الانتخابات فوز تشيسيكيدي بعد حصوله على 38% من أصوات الناخبين، فيما هنأ مرشح الحزب الحاكم إيمانويل رامزاني شادري - الذي جاء في المرتبة الثالثة بالنتائج الرسمية - تشيسيكيدي، مؤكدا أن هذه هي "إرادة الشعب".