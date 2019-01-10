انتهاء استعدادات شمال سيناء لامتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء عن اكتمال استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول "نصف العام" للشهادة الإعدادية، والتي ستبدأ اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

وقالت ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم عقد اجتماع برئاسة حمزة رضوان مدير عام التعليم العام، لمناقشة الاستعدادات الهامة للامتحانات مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، وتم التأكيد على إعداد وتجهيز اللجان لاستقبال الطلاب والحرص على النظافة وتوفير الأثاث اللازم لها، وسلامة أوراق الامتحان والمظاريف، وتوفير وسائل الأمن والأمان، وتحقيق الانضباط باللجان، وعدم استخدام التليفون المحمول داخل اللجان.

كما تم التأكيد على التيسيرات المقدمة إلى طلاب مركز رفح، حيث تم تخصيص مدرسة الشهيد عبدالخالق حسين بإدارة العريش، ولجنة مدرسة بالوظة الإعدادية بإدارة بئر العبد التعليمية؛ لامتحان الطلاب الذين حالت ظروفهم دون الوصول إلى لجانهم الأصلية برفح بسبب انتقال ذويهم والإقامة في تجمعات بالعريش وبئر العبد؛ وذلك تخفيفًا وتيسيرًا على الطلاب.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية لمتابعة أعمال الامتحانات وتلقي الشكاوى الخاصة بها، مشيرة إلى أن الامتحانات مستمرة لمدة 6 أيام، مع استمرار الامتحانات الجارية حاليًا، وأنه لن تعقد امتحانات في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافقين 15 و16 و17 يناير الجاري؛ بسبب جولة الإعادة للانتخابات التكميلية في دائرة العريش، ولا يوم السبت الموافق 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس.

وأعلنت أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام تعقد تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع المديرية بدءًا من يوم 13 يناير الجاري حسب الجدول الوارد من الوزارة.