محافظ البحر الأحمر يبحث الضوابط المنظمة للرحلات البحرية

بحث محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله، الضوابط والاشتراطات البيئية لتنظيم الرحلات البحرية بمناطق الجزر وأماكن الغوص والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، مساء أمس الأربعاء، بمجمع إعلام الغردقة بحضور هشام جبر رئيس مجلس إدارة غرفة الغوص والأنشطة البحرية وأحمد غلاب مدير محميات البحر الأحمر والعديد من أصحاب المراكب واليخوت ومرشيدين الغوص العاملين بهذه المراكب.

وأكد المحافظ أن جزر وشواطئ المحافظة تتمتع بأفضل أماكن الغوص والشعاب المرجانية على مستوى العالم .. مشيرا إلى ضرورة حماية هذه الأماكن وذلك باتباع الضوابط والاشتراطات التي تم وضعها.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج تدريبي شامل لزيادة الوعي والمعرفة البيئية لأصحاب المراكب واليخوت لكافة العاملين بالمراكب وطرق التعامل الآمن مع موارد البيئة البحرية وخاصة بمناطق المحميات الطبيعية لتوعيتهم بخطورة الممارسات البيئية غير السليمة التي تتسبب في الإضرار بالبيئة البحرية.