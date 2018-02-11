تحدي حسام البدري المدير الفنى للاهلي أن يكون اتخذ قرار فنيا خاطئا طوال فترة تدريبه .
وقال البدري خلال حواره على فضائية CBC : اثبتت الأيام أننى لم استبعد أى لاعب أو أطالب برحيل لاعب لأسباب فنية أن وجهة نظري صحيحة تماما .
وجاء كلام البدري ردا على سؤال حول اضطهاد الدائم للنجوم ، وأنه سبب فى رحيل البعض من الأهلي أو من الأندية التى دربها .
وأشار البدري أن الأيام دائما ماتثبت أننى كنت على صواب ، ولم أخطئ أو أندم أبدا فى رحيل أو استبعاد لاعب فى أى ناد دربته .
واعتبر البدري أن القرار الخاطئ الوحيد فى مسيرته التدريبية هو رحيله عن الأهلي فى فترة ولايته الأولي .