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تحدي حسام البدري المدير الفنى للاهلي أن يكون اتخذ قرار فنيا خاطئا طوال فترة تدريبه .

وقال البدري خلال حواره على فضائية CBC : اثبتت الأيام أننى لم استبعد أى لاعب أو أطالب برحيل لاعب لأسباب فنية أن وجهة نظري صحيحة تماما .

وجاء كلام البدري ردا على سؤال حول اضطهاد الدائم للنجوم ، وأنه سبب فى رحيل البعض من الأهلي أو من الأندية التى دربها .

وأشار البدري أن الأيام دائما ماتثبت أننى كنت على صواب ، ولم أخطئ أو أندم أبدا فى رحيل أو استبعاد لاعب فى أى ناد دربته .

واعتبر البدري أن القرار الخاطئ الوحيد فى مسيرته التدريبية هو رحيله عن الأهلي فى فترة ولايته الأولي .