تقرير: إيران زودت حزب الله بصواريخ مسيَّرة

ذكرت صحيفة «الجريدة» الكويتية، اليوم، نقلا عن مصدر فى تنظيم «فيلق القدس» التابع للحرس الثورى الإيرانى، إن طهران أمدت، خلال الأشهر الأخيرة، حزب الله اللبنانى وبعض الميليشيات الموالية لها فى سوريا، بصواريخ ذكية مُسيَّرة عن بعد.

وقال المصدر إن الصواريخ التى حصل عليها الحزب يمكن تركيبها على طائرات من دون طيار، وتستطيع الطيران لمسافات بعيدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح المصدر أن «الفرق بين الجيل القديم والجديد من هذه الصواريخ، هو أن القديم يحتاج إلى اتصال عبر الأقمار الصناعية ليتم تسييره، مع إمكانية أن يضل عن هدفه، أما الجيل الجديد فيستخدم تكنولوجيا التصوير الضوئى للهدف، ويتبعه عبر الليزر، ولذلك لا يضل حتى لو كان الهدف متحركا».

وذكر المصدر أن حزب الله بات يستطيع صنع صواريخ صغيرة وقصيرة المدى ذكية ومسيَّرة عن بعد مضادة للمدرعات والزوارق تعمل بالتكنولوجيا الحرارية والليزر، مؤكدًا أن إيران نقلت تكنولوجيا الجيل السابق للصواريخ الذكية إلى الحزب، تفاديا لخطر تدمير إسرائيل للشحنات المرسلة إليه.

وتابع: أن «معامل وورش تصنيع الصواريخ والطائرات دون طيار نُقِلت إلى مناطق جبلية بعيدة عن الحدود الإسرائيلية فى الشمال السورى، كى لا يتم رصدها بسهولة»، مشيرًا إلى أن إيران وروسيا وكوريا الشمالية أمّنت عشرات الآلاف من محركات الصواريخ المختلفة، من قصيرة المدى إلى بعيدة المدى لمعامل الصواريخ فى سوريا خلال السنتين الأخيرتين.

فى سياق متصل، كشف مصدر آخر فى الحرس الثورى الإيرانى، أن القصف الصاروخى الإسرائيلى الأخير لجمرايا قرب دمشق قبل أيام، استهدف مستودعات لمحركات صواريخ تم استيرادها من روسيا وكوريا الشمالية.

وأكد المصدر أن الجيش السورى وحزب الله يخليان جميع المستودعات القريبة من دمشق بشكل سريع جدا لأنها باتت مكشوفة للإسرائيليين، ولكن حجم هذه المحمولات كان كبيرا جدا، ولهذا مازالت بعض الأسلحة باقية فى هذه المستودعات.