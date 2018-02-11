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نجحت المتسابقة المصرية رنا عتيق، في إبهار أعضاء لجنة تحكيم برنامج «The Voice»، بينما وقع اختيارها على الانضمام لفريق الفنان المصري محمد حماقي.

قدمت رنا عتيق، أغنية «حبيبي يسعد أوقاته» لكوكب الشرق أم كلثوم، من كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، ولكن هذا العمل ليس الأول للفنانة المصرية.

وفيما يلي مجموعة من الأغاني التي قدمتها رنا عتيق..

1- تتر مسلسل آدم وجميلة

شاركت الفنانة رنا عتيق المطرب علي الألفي، في تقديم تتر مسلسل «آدم وجميلة»، من كلمات الفنان عمرو قطامش، وألحان كريم جوهر.

2- ديسمبر بس

قدمت رنا عتيق أغنية «ديسمبر بس»، من كلمات سلمي رشيد، وألحان أحمد مصطفى.

3 - مشاعر - شيرين عبدالوهاب

نجاح أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب، دفّع رنا عتيق إلى تقديمها مرة أخرى بصوتها.

4 - «برضاك»

قدمت رنا عتيق أغنية «برضاك» في لقائها بفضائية LTC.

5 - عيون القلب

خلال استضافة الفنان إيساف على قناة Ltc، شاركت رنا عتيق باتصال هاتفي، وقدما سويًا أغنية عيون القلب للمطربة نجاة.