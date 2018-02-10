أبوتريكة : هاري كين لاعب كامل الأوصاف

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أشاد محمد أبوتريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق بالقدرات الخارقة التي يمتلكها الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام وذالك بعدما قاد اللاعب فريقة لفوز صعب علي أرسنال بهدف وحيد في ديربي لندن ضمن الجولة الـ27 لمنافسات البريميرليج.

وقال أبوتريكة خلال تحليله مباراة أرسنال وتوتنهام على قناة " بي ان سبورتس" أن كين يعد أحد أفضل المهاجمين في تاريخ انجلترا بعد الان شيرر.

وأكد نجم الأهلي أن هاري كين لاعب يمتلك إمكانيات بدنية وفنية رائعة"، بالإضافة للقدرات الهائلة التي يتمتع بها اللاعب من خلال تحركاته الذكية أمام جميع فرق الدوري الإنجليزي.

وأكمل أبوتريكة أشادته بكين : " لاعب يتمتع بذكاء شديد داخل منطقة الجزاء وهو ما يجعله يتفوق علي المدافعين بشكل كبير ويساعده علي إحراز هذا الكم الكبير من الأهداف".