مصادر سورية: 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي على مطار «التي فور»

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أفادت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية، بسقوط ثلاثة قتلى جراء قصف جوي إسرائيلي، اليوم السبت، استهدف مطار التيفور العسكري في محافظة حمص وسط سوريا.

وقالت المصادر، في اصريحات لـ"د.ب.أ": "إن ثلاثة عناصر قتلوا في القصف الإسرائيلي للمطار، إضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة وسيارة".

ويعتبر مطار "تي فور T4" العسكري من أهم المطار العسكرية السورية ويبعد حوالي 50 كم شرق مدينة حمص.

وأوضحت المصادر أن المطار يعد نقطة ارتكاز وقاعدة أساسية للقوات السورية والقوات الحليفة لها، حيث يقوم بدور الإسناد وتقديم الدعم والعتاد للقوات السورية وحلفائها التي تقاتل في محافظات دير الزور وريف حماة وحلب.

وقال مصدر عسكري سوري لـ"د. ب. أ": "إن طائرات إسرائيلية قامت فجر اليوم بعدوان إسرائيلي جديد على إحدى القواعد العسكرية في المنطقة الوسطى، وتصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأصابت أكثر من طائرة".

وهذا أول قصف إسرائيلي يتعرض له مطار التيفور العسكري في محافظة حمص من قبل إسرائيل.

وكان المطار قد تعرض لسقوط قذائف وانفجارات بسيارات مفخخة من قبل مسلحي تنظيم "داعش" في عامي 2015 و2016.