محاكمة «ضابط بمكافحة المخدرات» لاتهامه بتلقى رشوة مليون جنيه

تواصل الدائرة 26 جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة ضابط طبيب بإدارة مكافحة المخدرات، بتقاضي رشوة مالية تقدر بمليون و 600 ألف جنيه مقابل استغلال وظيفته ومخالفة القانون لصالح صاحب إحدى شركات الأدوية.

وشهدت الجلسة الماضية السماح للنيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة في حق المتهمين، ووجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، "انكر المتهم الأول الاتهامات التي وجهت له قائلاً كل ده محصلش. فيما اعترف المتهم الثاني بتقديم رشوة، واعترف الثالث بالتوسط فيها".

وتمسك المستشار بهاء أبو شقة، ودفاع المتهمين الثاني والثالث، باعتراف المتهمين، مطالبا إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.

كما طالب دفاع المتهم الأول بسماع شهادة اللواء أحمد عمر، ضابط الرقابة الإدارية، ومصطفى السيد، رئيس اللجنة الفنية في القضية.

والقضية حملت الرقم 529 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا، ومقيدة برقم 54 لسنة 2017 جنايات أمن الدولة العليا، وضمت قائمة المتهمين، "عماد الدين عمر صديق غيث"، 53 سنة، ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وموفق علي عبدالله صقر، 64 سنة، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة (أورجانو للصناعات الدوائية والكيماوية)، ومحمد سلامة عبدالحميد عفيفي، 39 سنة، مدير مالي وشريك بالشركة.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت إليهم تهم بأنهم في غضون الفترة من شهر ديسمبر 2016 وحتى 26 مايو 2017 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، قام المتهم الأول "الضابط" بصفته موظفًا عموميًا، مدير إدارة الرقابة على "السلائف والكيماويات" بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعضو باللجنة الثلاثية لمراقبة تداول الأدوية المخدرة، والأدوية المؤثرة على الحالة العقلية والكيماويات التي تدخل في تصنيعها بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته.

واضاف أمر الاحالة بأن المتهم طلب وأخذ من المتهم الثاني وبواسطة المتهم الثالث مبلغ مليون و200 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات موافقة اللجنة على إستلام شركة المتهم الثاني شحنات مادة "السودوأفيدرين".

كما طلب وأخذ أيضًا المتهم الأول، لنفسه عطية لإستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ 4مليون جنيه، على سبيل الرشوة، أخذ منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 250 ألف جنيه، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، للموافقة على تسجيل وإعادة تسعير مستحضرات طبية لصالح شركة المتهم الثاني.

وكشفت نيابة أمن الدولة في قرار إحالتها المتهمين للمحاكمة، أنه ثبت من الهاتف المحمول للمتهم الأول وجود محادثات نصية بينه وبين المتهمين، كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية لقاء تسلم أحد مبالغ الرشوة بالصوت والصورة، وكذلك مكالمات بين المتهمين، تكشف عن تفاصيل الرشوة.