السعودية تقبض على «فتاة التحرش والحشيش»

أثارت فتاة غامضة تطلق على نفسها لمياء القرنى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى فى السعودية، بعدما نشرت بعض الفيديوهات الإباحية على حسابها الشخصى بسناب شات، استدعت القبض عليها.

ونشرت القرنى صورا تخالف قيم ومبادئ المجتمع السعودى، حيث كانت تتعاطى المخدرات والخمر مع صديقتها، وفيديوهات أخرى تظهر التحرش بها أثناء السير فى الشارع، وإقامتها علاقة مع أحد الشبان، الأمر الذى أغضب المدونين على مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرين ذلك تحديا صارخا للسلطات التى تضع عقوبات مشددة على مرتكبى تلك الأفعال، خاصة أنها تعتبر المرة الأولى التى تُقدم فيها فتاة سعودية على هذا الأمر.

وكانت القرنى قبل القبض عليها من قبل السلطات، قد سفهت من ردود الفعل الغاضبة، وأكدت أن السلطات لا يمكنها القبض عليها، الأمر الذى أدى إلى رفع عدد المدونين المطالبين بضرورة القبض عليها مطلقين هاشتاج #لمياء_القرنى_تجاهر_بالمعصية، لتتمكن السلطات أخيرا من الإمساك بها.

وذكرت صحيفة «سبق» السعودية أن رجال البحث الجنائى بشرطة جدة ألقوا القبض على القرنى، عقب صدور توجيهات بالقبض عليها، وبعد تحديد موقعها وإصدار النيابة العامة مذكرة توقيف بحقها».

وذكر حساب «اعرف حقك» على «تويتر» وهو مجموعة تختص بنشر معلومات قانونية أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال أو بإحداهما كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو إعداده أو إرساله عن طريق الشبكة المعلوماتية». فى إشارة إلى إمكانية تطبيق العقوبة على لمياء القرنى.

وكان موقعها الخاص على «سناب شات» قد تحول الشهر الماضى، لواحد من أشهر الحسابات السعودية، بعدما نشرت فيه عدة فيديوهات تظهر فيها مخالفة للقوانين المتبعة فى المملكة المحافظة، مثل شرب الخمر، بجانب صور لمحادثة تجمعها مع فتاة أخرى عبر التطبيق ذاته، وتنصحها بعدم كشف هويتها، خوفا من الملاحقة القانونية التى بدت الشابة مستهزئة بها.