كشفت أولى حلقات برنامج المواهب الغنائية «The Voice»، مساء السبت، عن موهبة مصرية حازت على ثقة المدربين الأربعة، هي المتسابقة رنا عتيق.

وأدت «عتيق»، بشكل رائع على المسرح وانتزعت موافقة المدربين الأربعة، قبل أن يحاول كلًا من الفنانين محمد حماقي، وإليسا، ضمها لفريقهما، إلا أنها قررت اختيار «حماقي» على طريقتها بعد غنت له أغنيته «عارفة أحلى حاجة فيكي»، لتنجح محاولات الفنان المصري بإقناعها بالانضمام إلى فريقه.

وقالت المتسابقة المصرية، التي سبق أن غنت تتر مسلسل «آدم وجميلة»، بالتعاون مع الفنان علي الألفي، إن سبب نجاحها هو ابنها الصغير «يوسف»، والذي صعد بدوره إلى المسرح للاحتفال مع والدته.