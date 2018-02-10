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الوحدات الكردية تعلن إسقاط مروحية تركية في سوريا.. و«أردوغان» يتوعد برد قاسي

دمشق - د ب أ
نشر فى : السبت 10 فبراير 2018 - 2:50 م | آخر تحديث : السبت 10 فبراير 2018 - 2:50 م

أعلن مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردي، إسقاط طائرة مروحية تركية في ريف عفرين الغربي بشمال سوريا اليوم السبت.

وقال روجهات روج، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردي، في عفرين أن القوات أسقطت مروحية تركية بعد ظهر اليوم في قرية قدة قرب ناحية راجو التي تشهد مواجهات القوات الكردية والجيش التركي ومسلحين من المعارضة السورية.

وأكد «روجهات روج» أن: «جبهات عفرين تشهد مواجهات عنيفة اليوم وحيث تمكنت القوات الكردية من تدمير سيارة عسكرية في ناحية شيخ حديد جنوب غرب عفري».

من جانبه، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سقوط مروحية تابعة للقوات المسلحة التركية المشاركة في العملة العسكرية «غصن الزيتون»، في عفرين السورية، متوعدا برد قاسٍ.

وقال «أردوغان» في بيان له اليوم: «الإرهابيون أسقطوا مروحية تابعة للقوات التركية وسيدفعون ثمنا غاليا».


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