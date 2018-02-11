روسيا تدعو إلى ضبط النفس بعد إسقاط طائرة إسرائيلية في سوريا

صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الدفاع الجوي السوري هو من أسقط المقاتلة الإسرائيلية على الحدود مع سورية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث اليوم السبت إن هذه النتيجة هي تقدير أولي مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن من غير المرجح أن يكون الدفاع الجوي السوري هو من أسقط الطائرة.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أعلنت أن سلاح الجو السوري أصاب أكثر من طائرة.

من جانبها، دعت روسيا، وهي عنصر فاعل رئيسي في النزاع ولها تأثيرا كبيرا على المجال الجوي السوري، إلى ضبط النفس واحترام سيادة سورية.

وقالت إسرائيل إنها شنت ضربات جوية داخل سورية بعد أن عبرت طائرة إيرانية بدون طيار إلى الأراضي الإسرائيلية وأنه تم إسقاطها. ولم يشر المسؤولون إلى ما إذا كانت الطائرة مسلحة.

وبعد ساعات من الغارات الأولى ضد "الأهداف الإيرانية" عاودت إسرائيل شن ضربات جوية داخل سورية، وقصفت نحو 10 أهداف إضافية، حسبما أفاد الجيش السوري.