تجديد حبس «ضابط شرطة» لاتهامه بالسرقة بالإكراه 15 يوما

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، تجديد حبس ضابط بقسم عين شمس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وأسندت النيابة إلى المتهم تهم استغلال وظيفته للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، وبمواجهته بالتهم المنسوبة إليه أنكرها جميعا.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة التجمع الأول، بلاغًا يفيد قيام الضابط "أ.س" بالسرقة بالإكراه أعلى الطريق الدائري، مستغلا وظيفته، وأنه تم القبض عليه أثناء استقلاله سيارة، وأثناء تحقق الأجهزة الأمنية من رخصة السيارة وجدتها مطلوب البحث عنها منذ فترة، وتم إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة.