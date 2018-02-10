سقوط أجزاء من جسم عسكري في إربد بالأردن والأجهزة المختصة تتعامل معه

سقطت أجزاء من جسم عسكري، صباح اليوم السبت، في بلدة "ملكا" بمحافظة إربد الأردنية بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية دون التسبب بأضرار، فيما تواصل الأجهزة المختصة تعاملها معها بعد عزل المنطقة لتحديد ماهيتها ونوعها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مصدر أمني أردني قوله: "إن الأجهزة المختصة تتعامل الآن مع أجزاء من جسم عسكري سقط في منطقة خالية من السكان في بلدة ملكا في محافظة إربد (بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية) ولم يعرف مصدرها حتى الآن".

وأضاف المصدر، أنه لم تسجل أية إصابات تذكر جراء سقوط تلك الأجزاء، لافتا إلى أن الأجهزة المعنية لا تزال تتعامل مع تلك الأجزاء بعد عزل المنطقة لتحديد ماهيتها ونوعها.

وكانت الطائرات الإسرائيلية، أغارت صباح اليوم على أهداف داخل سوريا عقب إسقاط مقاتلة لها في وقت سابق من فجر اليوم، وسط دوي صافرات الإنذار في الجانب المحتل من الجولان والجليل الأعلى، وكانت سوريا قد أعلنت تصدي الدفاعات الجوية السورية للطائرات الإسرائيلية وأسقطت طائرة "إف 16" وأصابت أخرى.