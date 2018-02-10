الجيش اليمني يحرر جبل رحنق غربي تعز

تمكن الجيش اليمني، اليوم السبت، من تحرير جبل «رحنق»، في جبهة مقبنة غربي مدينة تعز في المرتفعات الجنوبية.

وقال قائد جبهة مقبنة العقيد حميد الخليدي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «إن قوات الجيش اليمني فرضت طوقا على جبل "رحنق"، منذ فجر اليوم، وتم تحريره بالكامل»، مشيرا إلى أن المعارك التي اندلعت بين قوات الجيش اليمني والمليشيات الانقلابية أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15 من مليشيات الحوثي، وقد لاذت بقية العناصر بالفرار بعد هزيمتها في المواجهات.

وفي إطار التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2360 سلة غذائية على سكان مديرية جيشان بمحافظة أبين.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن توزيع هذه المساعدات الإغاثية على السكان في محافظة أبين تأتي في إطار أنشطة وبرامج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن الهادفة إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني جراء الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها.