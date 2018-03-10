باكستان تتنقد انتهاكات الهند بإقليم كشمير أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

انتقدت باكستان ما وصفته بـ«انتهاكات لحقوق الإنسان» ترتكبها الهند في إقليم كشمير المتنازع عليه، خلال جلسة ضمن الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف.

وطالب نائب المندوب الدائم الباكستاني لدى المجلس الدولي طاهر أندرابي، حسبما ذكرت شكبة «جيو نيوز» الباكستانية اليوم السبت، أن الهند بوقف قتل المدنيين في كشمير، وإنهاء حالة الحصانة التي تتمتع بها قواتها الأمنية والسماح دون فرض قيود لفريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم كشمير، على حد قوله.

وكان التقرير السنوي حول حقوق الإنسان للمفوض السامي الأممي هو موضوع النقاش في مجلس حقوق الإنسان، حيث أعرب عن أسفه تجاه رفض الهند السماح لمحققي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة بالوصول إلى الإقليم.

كما أعرب التقرير أيضًا عن قلقه من عمليات العنف والتمييز العنصري المتزايدة تجاه الأقليات في الهند خاصة المسلمين.