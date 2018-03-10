ارتفاع حصيلة قتلى تفجير كابول الانتحاري إلى 10 أشخاص

ذكرت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم السبت، أن عدد القتلى في تفجير كابول الانتحاري الذي أعلن تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" المسؤولية عنه، ارتفع إلى عشرة قتلى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وحيد الله مجروح، إن 22 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الجمعة في حي دشت برشي الذي تقطنه أغلبية شيعية ونقلوا إلى مستشفيات في أنحاء المدينة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، أن أحد رجال الشرطة كان من بين القتلى علاوة على ثلاثة آخرين بين الجرحى.

ووقع الهجوم خلال تجمع للاحتفال بالذكرى السنوية لوفاة عبد العلي مزاري، أحد زعماء أقلية الهزارة الشيعية.

والهزارة هم جماعة عرقية ذات أغلبية شيعية في أفغانستان، تم استهدافها بشكل متزايد من قبل تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، الذي يعتبر الشيعة زنادقة.

وجاء إعلان "داعش" عن المسؤولية عن الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي.