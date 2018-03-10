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المتحدث باسم «وحدات الشعب الكردية»: «أردوغان» مهندس الإرهاب في الشرق الأوسط

دمشق- أ ش أ
نشر فى : السبت 10 مارس 2018 - 3:21 م | آخر تحديث : السبت 10 مارس 2018 - 3:21 م

استنكر المتحدث باسم وحدات الشعب الكردية، نوري محمود، تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشأن السوري، مؤكدا أن «أردوغان»، يحاول تهديد العالم بهجومه على عفرين، واصفا إياه بـ«مهندس الإرهاب في الشرق الأوسط».

وأشار «نوري»، في تصريح لقناة «العربية الحدث» الإخبارية، اليوم السبت، إلى أن وحدات الشعب الكردي ستظل تدافع عن عفرين، واصفا العمليات التركية في المدينة بـ«الإرهاب والاحتلال».

وقال المتحدث: «إن المناطق التي ادعت القوات التركية السيطرة عليها أو احتلالها يوجد فيها مقاتلون أكراد»، لافتا إلى وجود خسائر تكبدتها القوات التركية.


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