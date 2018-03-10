الإمارات تدعو تركيا إلى «العقلانية» ومراعاة السيادة العربية

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، دولة تركيا إلى احترام سيادة الدول العربية والتعامل مع جيرانها بـ«حكمة وعقلانية»، مشيرًا إلى دعم أنقرة لحركات تسعى لتغير الأنظمة العربية بالعنف.

وقال «قرقاش»، في تغريدات عبر موقع «تويتر»، اليوم السبت، إنه «لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية».

وأوضح أن «التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجهًا عقلانيًا نحو الجوار»، مضيفًا أن «أنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها».

وأكد، أن العالم العربي لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز في التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير.

لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست في أحسن حالاتها، ولعودة التوازن على أنقرة أن تراعي السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018

التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية و إحترامها. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 10, 2018