مصدر أمنى: تنقلات «الداخلية» فى الدقهلية والأقصر لضخ دماء جديدة

قال مصدر أمنى إن قرار وزير الداخلية مجدى عبدالغفار بإجراء حركة تنقلات فى محافظتى الدقهلية والأقصر استهدفت تصعيد بعض القيادات الأمنية فى إطار ضخ دماء جديدة لما تطلبه المرحلة الحالية والاستمرار فى العمل على عودة الاستقرار للشارع المصرى.

وكان عبدالغفار قرر مساء الخميس الماضى تعيين اللواء محمد حجى، مديرا لأمن الدقهلية، ونقل اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية، لديوان عام الوزارة، كما قرر تعيين اللواء طارق علام مديرا لأمن الأقصر خلفا للواء مصطفى محمود صلاح الدين والذى تم نقله إلى قطاع الشرطة المتخصصة.

وذكر المصدر إن قرار الوزير جاء بتكليف القيادة الجديدة بسرعة ضبط واحضار المتهمين فى قضايا إرهابية وتحديدا المتهمين باغتيال المقدم أحمد حسين رئيس مباحث شربين الذى استشهد على يد مجهولين فى يونيو 2017 بعد أن استهدفوه بوابل من الرصاص أثناء استقلالهما دراجة نارية.

إضافة إلى ضبط المتهمين بمحاولة اغتيال اللواء ضياء عطية، من قوة مديرية أمن الدقهلية الذى نجا فى يناير الماضى، من محاولة اغتيال إذ أطلق عليه 3 ملثمين عدة رصاصات من سلاح آلى، ما سبب حدوث تلفيات بسيارته وفروا هاربين.