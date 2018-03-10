«الحماية المدنية» تستعين بلودر لرفع حطام عقار السيدة زينب

• إخلاء عقارين مجاورين من السكان خوفا من حدوث تصدعات خلال رفع الركام



استعانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بلودر و سيارات، لرفع ركام العقار المنهار بالسيدة زينب، مساء اليوم السبت، وتسهيل عمليات البحث عن أي أشخاص متواجدين أسفل ركام العقار.

فيما قال مصدر أمنى، إن قوات اﻷمن المشاركة في عمليات البحث عن ناجين بالعقار أخلت عقارين مجاورين للعقار المنهار من السكان، خوفًا من حدوث تصدعات وتشققات لتلك المباني أثناء عمليات رفع ركام بواسطة اللوادر.

وأشار المصدر إلى أن رجال الحماية المدنية متواجدين بمكان العقار المنهار، لاستكمال رفع ركامه، فيما يتواجد رجال اﻹنقاذ البرى لاستكمال عمليات البحث عن أى مفقودين.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغًا من النجدة بانهيار عقار بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل اللواء علاء عبدالظاهر، مساعد الوزير ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، إلى مكان الانهيار لرفع مخلفات الحطام والبحث عن ناجين.

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