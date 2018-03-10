قرقاش: على أنقرة مراعاة السيادة العربية

طالب وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم، الحكومة التركية بمراعاة السيادة العربية، مؤكدا أن العلاقات العربية التركية ليست فى أحسن حالاتها.

وقال قرقاش فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه «لا يخفى على المراقب أن العلاقات العربية التركية ليست فى أحسن حالاتها، ولعودة التوازن، على أنقرة أن تراعى السيادة العربية وأن تتعامل مع جوارها بحكمة وعقلانية».

وأضاف: «التعرض للدول العربية الرئيسيّة ودعم حركات مؤدلجة تسعى لتغيير الأنظمة بالعنف لا يمثل توجها عقلانيا نحو الجوار، وأنقرة مطالبة بمراعاة سيادة الدول العربية واحترامها».

وتابع: «العالم العربى لن يقاد من جواره، وظروفه الراهنة لن تبقى دائمة، وعلى دول الجوار أن تميّز فى التعامل مع العرب بين الحقائق والأساطير».

يذكر أن العلاقات التركية الإماراتية شهدت توترا أواخر العام الماضى على خلفية هجوم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد بعد قيام الأخير بإعادة نشر تغريدة رأت أنقرة أنها تسىء لقائد عثمانى كان مسئولا عن حماية المدينة المنورة فى بداية القرن الماضى.