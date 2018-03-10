شكاوى طلابية من ارتفاع تكاليف تنفيذ مشروعات التخرج وقلة إمكانيات الكليات

• طلاب: «نضطر لاستخدام أدوات الكلية غير الجيدة.. وبندفع ثمن مسلتزمات المشروع



• الدعم لا يتجاوز 500 جنيه.. ومشروعات بكلية الإعلام تجاوزت الـ40 والـ50 ألف جنيه



• يسرى: الكلية تعطى الحرية للطلاب فى تنفيذ المشروعات.. والطالب يتحمل تكاليف التنفيذ بالخارج



يواجه طلاب الجامعات فى نهاية العام الدراسى من كل عام صعوبات ومشكلات عديدة بسبب ارتفاع تكاليف مشاريع التخرج التى يقدمونها، وشروط الكليات لقبول الأفكار والمشاريع، والتى تزيد من الأعباء المادية على الطلاب وأولياء الأمور.

شكاوى عدة صدرت عن عدد كبير من طلاب الجامعات، من مصروفات مشاريع التخرج، خاصة طلاب الكليات العلمية، رغم إعلان وزارة التعليم العالى دعم 300 مشروع تخرج لهذا العام بإجمالى تمويل 12 مليون جنيه.

ورصدت «الشروق» شكاوى الطلاب، حيث قالت ريم أحمد، إحدى طالبات الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، إن الطلاب يعانون من قلة الإمكانات التى توفرها الكلية، لافتة إلى أن دعم الكلية للمشروع يقتصر فقط على أدوات الكلية، إلا أن مستلزمات التصوير والسفر خلال المشروع يتحمل الطلاب تكلفته كاملة.

وأوضح أحمد عادل، أحد الطلاب بكلية الإعلام، أن دعم الكلية للمشروع لايتجاوز الـ500 جنيه، فضلا عن إجبار الكلية الطلاب على استخدام أدواتها فى تنفيذ المشروع وإلا يتم إلغاؤه بشكل نهائى، لافتا إلى أن جميع الطلاب يلجأون لشراء مستلزمات المشاريع على نفقتهم الخاصة مما يكلفهم أموالا باهظة.

وقال مؤمن جمال أحد طلاب الفرقة الرابعة بكلية الإعلام، إن طلاب الشعبة الإنجليزية يعانون من المبالغ الهائلة التى تتكلفها تنفيذ مشروعات التخرج، لافتا إلى أن هناك مشروعات تجاوزت الـ30 ألف جنيه والـ50 ألف جنيه، نتيجة لاستخدام معدات خارجية لقلة إمكانات الكلية، مستكملا: «المشروعات اتقلبت لتجارة والطلاب مبيتعلموش منها حاجة».

وفى سياق متصل، قال محمد الجندى، طالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم قسم بترول وتعدين، إن الطلاب يبذلون مجهودا كبيرا لإنجاز مشروع التخرج، متضمنا السفر إلى مناجم ومناطق نائية على نفقتهم الخاصة، وشراء أدوات غالية الثمن وإجراء عدد من الأبحاث فى مساحة ضيقة من الوقت.

الأمر الذى أكده إبراهيم السيد، أحد طلاب كلية الهندسة، لافتا إلى أن هناك دعما محدودا من الكلية لمشاريع التخرج، لكنه لا يشمل جميع المشروعات، موضحا أن المشروعات التى يتم دعمها بسيطة جدا وتشترط الحصول على براءة اختراع، مستكملا «الطلاب بتتحمل تكاليف الأدوات المستخدمة فى المشاريع رغم ارتفاع أسعارها، والدعم المقدم فى أضيق الحدود».

وأوضحت سها عبدالنبى، إحد طالبات كلية التربية الفنية، أن تكاليف أدوات مشروع التخرج ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن أغلب الطلاب من غير القادرين يواجهون معاناة شديدة فى تنفيذ مشاريعهم، وأن بعضهم لا يستطع تنفيذ المشروع بالدقة المرغوب بها.

وفى إطار متصل، قالت أميرة محمود طالبة بكلية الآداب: «كنت متخيلة إن الأبحاث مش مكلفة وإننا معندناش نفس معاناة الكليات الأخرى لكن تكاليف مستلزمات البحث والمجهود المبذول أكبر بكتير من المتوقع»، لافتة إلى أن مشاريع التخرج أصبحت تنفذ لمجرد التخرج وليس للاستفادة، مطالبة الكليات بضرورة تقديم دعم حقيقى.



وأوضح محمد ممدوح، طالب بكلية الحاسبات والمعلومات، أن تدنى مستوى التعليم والظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر فى الوقت الراهن، فضلا عن قلة ميزانية الكليات للانفاق على مشاريع التخرج، تجبر عددا كبيرا من الطلاب على الالتزام بأفكار محددة وبسيطة، مستكملا «أفكار كتير بتترفض لعدم توافر الإمكانيات لتنفيذها.. وبنتحمل جميع التكاليف».

من جانبها قالت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكلية تقدم الدعم الكامل للطلاب خلال مشروعات تخرجهم، فضلا عن إتاحة أدوات الكلية وإمكاناتها دون مقابل، لافتة إلى أن مشروعات التخرج تخضع لمعايير وشروط خاصة أهمها أن تناقش قضايا خاصة بالمجتمع وتعمل على تنميته.

ولفتت يسرى لـ«الشروق»، إلى أن الكلية تعطى للطلاب الحرية فى طريقة تنفيذ المشروعات، موضحة أنه فى حالة رغبة الطالب فى التنفيذ خارج الكلية فإنه يتحمل جميع التكاليف، مؤكدة أن اختيار أفضل المشاريع ليس عن طريق الأموال المدفوعة به ولكن عن طريق الفكرة.

وأضافت يسرى، أن المبالغ الهائلة المزمع إنفاقها من جانب الطلاب ليس للكلية شأن بها، لافتة إلى أن الطلاب يلجأون لمصورين ومنتجين خارج الكلية مما يتيج عملية الاستغلال وانفاق جميع تلك الأموال.